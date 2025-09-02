Martín González, el muchacho de 29 años que protagonizó un grave accidente de tránsito en la esquina de 3 de Febrero y Segundo Sombra continúa su rehabilitación en la ciudad de La Plata.

"Le encontraron un virus intrahospitalario y por el momento quedará internado" en la capital provincial, por lo que se demora su traslado a San Nicolás, informó Augusto, hermano del joven a La Opinión.

Refirió que Martín va "mejorando de a poco" y que, afortunadamente, ya comenzó a mover "las piernas y las manos".

El joven circulaba a bordo de una motocicleta cuando una camioneta lo embistió, provocándole lesiones que requirieron que fuera trasladado a un centro de mayor complejidad.

