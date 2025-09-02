Martín González mostró signos de mejoría: comenzó a mover las piernas y las manos tras el accidente en moto
El joven de 29 años permanece internado en La Plata tras el choque que sufrió en moto. Su familia informó que evoluciona lentamente y que ya presenta movimientos en sus extremidades, aunque seguirá hospitalizado por un virus intrahospitalario.
Martín González, el muchacho de 29 años que protagonizó un grave accidente de tránsito en la esquina de 3 de Febrero y Segundo Sombra continúa su rehabilitación en la ciudad de La Plata.
"Le encontraron un virus intrahospitalario y por el momento quedará internado" en la capital provincial, por lo que se demora su traslado a San Nicolás, informó Augusto, hermano del joven a La Opinión.
Refirió que Martín va "mejorando de a poco" y que, afortunadamente, ya comenzó a mover "las piernas y las manos".
El joven circulaba a bordo de una motocicleta cuando una camioneta lo embistió, provocándole lesiones que requirieron que fuera trasladado a un centro de mayor complejidad.
