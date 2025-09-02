Con una base de 84,5 millones de pesos, el edificio de la ex Clínica San Pedro será rematada por orden judicial para hacer frente a los fallos indemnizatorios a favor de empleadas que fueron a la Justicia Laboral y obtuvieron sentencias que responden a sus reclamos.

Como adelantó La Opinión, la fecha original, prevista para el 8 de septiembre, fue prorrogada y finalmente la Justicia dispuso que la subasta virtual comience el 29 de septiembre a las 10.00 de la mañana y hasta el 10 de octubre a la misma hora.

La inscripción para interesados comenzó este martes a las 10.00 de la mañana y se extenderá hasta el 23 de septiembre. Los oferentes deberán depositar un 5 por ciento como garantía, poco más de 4 millones de pesos.

Con las nuevas fechas publicadas, se dispuso que los interesados inscriptos podrán recorrer el edificio los días 18, 19 y 20 de septiembre, de 9.00 a 12.00.

La causa por la que la Justicia ordenó el remate tramita en el Tribunal Laboral 3. El año pasado, ordenaron tasar la propiedad para iniciar el proceso de subasta, sin que los dueños de las acciones de la empresa se dieran por aludidos.

