Alerta estafa: hackearon el WhatsApp de un joven y piden dinero en su nombre
La víctima fue contactada por delincuentes que lograron acceder a su cuenta y ahora se hacen pasar por él para solicitar transferencias. La familia pide estar atentos y no caer en la trampa. "Él estaba esperando un llamado importante y fue ahí cuando lo engancharon", explicó la hermana del muchacho.
Este martes, un vecino fue víctima de una estafa telefónica, en la que delincuentes le hackearon su celular y robaron sus datos personales.
Allegados al damnificado informaron a La Opinión que, por motivos laborales, el joven difundió su número de teléfono y que, de esa forma, fue víctima de los estafadores.
"Él estaba esperando un llamado importante y fue ahí cuando lo engancharon", explicó la hermana del muchacho, que además indicó que "le pidieron un código" con el que posteriormente accedieron a su WhatsApp.
"Esta persona lo llamó y lo hackeó", refirió la mujer, que concluyó: "Ahora piden dinero a su nombre, ya avisamos a nuestros familiares".
