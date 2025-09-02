Este martes, un vecino fue víctima de una estafa telefónica, en la que delincuentes le hackearon su celular y robaron sus datos personales.

Allegados al damnificado informaron a La Opinión que, por motivos laborales, el joven difundió su número de teléfono y que, de esa forma, fue víctima de los estafadores.

"Él estaba esperando un llamado importante y fue ahí cuando lo engancharon", explicó la hermana del muchacho, que además indicó que "le pidieron un código" con el que posteriormente accedieron a su WhatsApp.

"Esta persona lo llamó y lo hackeó", refirió la mujer, que concluyó: "Ahora piden dinero a su nombre, ya avisamos a nuestros familiares".

