En la última semana de las elecciones, la Unión Cívica Radical, centenario partido que no participa oficialmente de la contienda electoral en San Pedro y la región, se convirtió en escenario de disputa entre dos sectores que se referencian en el radicalismo y apoyan listas de otras alianzas que compiten el domingo con candidatos locales.

La UCR bonaerense integra la alianza Somos y los dos sectores de San Pedro en disputa quisieron presentar lista. Pero el frente decidió declinar candidaturas en la segunda sección, por lo que los radicales de toda la región tuvieron que buscar otros sellos para participar.

Así, aparecieron en San Pedro dos listas, Potencia (Pía Grondona) y Nuevos Aires (Damián Mosquera) en las que hay integrantes de la conducción de la Unión Cívica Radical, que esta semana avivaron la disputa interna que siempre mantuvieron.

Germán López preside el partido luego de un acuerdo con los "herederos de Barbieri" que evitó elecciones internas. La "buena onda" duró poco. A la hora de armar listas, volvieron las diferencias y se separaron.

Así, López impulsó la nómina que encabezan Pía Grondona y Fernando Bennazar; por su parte, Martín Pando y Alejandro Donatti hicieron lo propio con la que tiene a Damián Mosquera como primer candidato y a Belén Santos, vicepresidenta de la UCR, como segunda.

La polémica se desató en los últimos días, cuando algunos afiliados radicales expresaron en redes sociales su descontento por el uso de la sede partidaria por parte de una de las listas, Potencia, una alianza en la que confluyeron el MID y UNIR (el partido de Alberto Asseff), con María Eugenia Talerico, referente liberal y exfuncionaria de Mauricio Macri, a la cabeza.

El sábado, en Sin Galera, Germán López justificó el uso del comité y el reemplazo de la histórica sigla UCR por un cartel que dice "Potencia" en la puerta de Salta y Obligado, donde una estatua de Raúl Alfonsín asiste impávida a la actualidad partidaria del radicalismo.

"Cuando estaba ese cartel, pocos se ocupaban. Nosotros estamos recuperando al radicalismo", dijo López —que fue parte de la alianza Juntos por el Cambio y ocupó cargos junto al vicegobernador de Vidal, Daniel Salvadaor— y aseguró que es necesario "encontrar puntos comunes con otros partidos políticos".

"Hoy tenemos, por suerte, el cartel que dice UCR —chiquito, abajo del logo de Potencia— y no como antes, que decía Salazar", cuestionó López, en alusión a la alianza que su partido hizo con el intendente dentro de Juntos por el Cambio en 2015 y que se terminó formalmente en 2021, cuando Cecilio anunció el armado de listas dentro de lo que fue Unión por la Patria, con el peronismo.

La respuesta no se hizo esperar. La encabezaron los concejales que conforman el bloque de la UCR en la actualidad, Paola Basso, Lucas Pisani, Yanina Batalla y Hugo Binimelis.

"Queremos expresar con claridad y firmeza nuestro apoyo a la lista Nuevos

Aires, encabezada por Damián Mosquera y Belén Santos, vicepresidente del comité radical de San Pedro", señalaron.

"Somos radicales y seguimos siéndolo", aseguraron. Agregaron que se mantienen "firmes en el centro, defendiendo los valores históricos de la UCR".

En ese marco, cuestionaron: “No caímos en los extremos ni usamos al radicalismo como sello para alianzas con partidos en las antípodas de lo que representa nuestra historia”.

"Esta alianza honra al radicalismo", dijeron sobre Nuevos Aires, que tuvo en algunos afiliados históricos cuestionamientos porque la lista la encabeza un peronista.

Rápidamente, Potencia San Pedro respondió como "comisión directiva" de la UCR, lo que resultó llamativo porque si bien Germán López es el presidente, hay que tener en cuenta que miembros de la comisión como la vicepresidenta Belén Santos y el secretario, Pablo Quiroga, forman parte de la otra lista, la de Nuevos Aires.

"Necesitan justificar lo injustificable y explicar lo inexplicable. No hacen más que desacreditar y revelar la insensatez de sus posiciones frente a la alianza que han conformado junto al peronismo", señalaron en un comunicado.

En ese marco, aseguraron que "el verdadero y único radicalismo nunca le ha dado la espalda a la institucionalidad" y consideraron que las declaraciones de los concejales radicales "buscan generar confusión en la ciudadanía".