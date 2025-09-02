La Libertad Avanza, alianza que tiene como primer candidato a concejal a Ariel Rey, difundió un spot de campaña en el que anuncian que si son electos van a impulsar la eliminación de tasas y derechos, pero nombran gravámenes que en la actualidad ya no se cobran.

El video fue difundido en redes sociales. Allí aparecen los candidatos Melina Panatteri y Joaquín González, segunda y tercero de la lista de Rey, y emulan la campaña de Milei, cuando decía que iba a eliminar ministerios y arrancaba cartelitos con el grito "afuera, afuera" como mensaje.

En el video nombran cuatro gravámenes, de los cuales uno es tasa y tres son derechos.

De los cuatro, sólo está vigente uno: el derecho de construcción, que se paga para el visado de planos y otros trámites a la hora de declarar una obra.

Como publicó La Opinión en cada caso, los otros tres ya no se pagan:

Habilitación de comercios: rige sólo para quienes iniciaron actividad sin declararla, por lo que ante presentación espontánea la Municipalidad no cobra el tributo.

Colocación de mesas y sillas en las veredas: la última ordenanza fiscal eliminó la obligatoriedad de pago a comerciantes que instalen muebles o exhiban mercadería en la vía pública, por lo que no se cobra.

Colocación de carteles publicitarios: desde la última Fiscal/Impositiva los sampedrinos están exentos y no se cobra por aquellos que no excedan la línea municipal.

"Hoy te traemos algunas de las propuestas que vamos a impulsar en el Concejo Deliberante para aliviar tu bolsillo", dice Joaquín González como introducción en el video.

"Que te cobren por habilitar tu comercio, afuera. Que te cobren por poner las mesitas afuera de tu bar, afuera. Que te cobren por poner un cartel adentro de tu negocio, derecho de Propaganda y Publicada, propiedad privada, afuera; derecho de construcción, ir a la Muni a habilitar un plano, también, afuera", describe Melina Panatteri.

"La eliminación de estas cuatro tasas municipales implican menos del 1 por ciento del presupuesto municipal", cierra, convencido, el tercer candidato a concejal de la lista de La Libertad Avanza que encabeza Ariel Rey y representa a Javier Milei.