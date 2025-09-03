La Justicia de Gualeguay resolvió imputar por abigeato a Julio Alsogaray en el marco del caso relacionado con el robo de alrededor de 100 cabezas de ganado a un empresario y exsenador entrerriano, hecho que ganó estado público en septiembre del año pasado, cuando allanaron la isla que el hermano del regatista olímpico, Pedro Alsogaray, arrienda en las islas Lechiguanas a la firma Deltagro.

Julio Alsogaray fue formalmente acusado por la Fiscalía interviniente del delito de "robo de ganado mayor, agravado por su número y por encontrarse en despoblado", reveló el periodista gualeyo Norman Robson, de Gualeguay21.

El deportita, uno de los máximos referentes del Yachting en la historia del país, fue imputado junto a Juan Flores, el cuidador del campo de Lesca que compró un Toyota Corolla cero kilómetro y despertó sospechas sobre su participación en el faltante de los animales del empresario y exsenador.

Flores, además, tiene el agravante de haber sido el responsable afectado al cuidado del ganado robado. Pedro Alsogaray, por su parte, fue imputado por encubrimiento, puesto que en su campo hallaron 56 de los 97 novillos sustraídos.

Para Julio Alsogaray y Juan Flores, la pena posible en caso de ser condenados es de 4 a 10 años de prisión.

La Justicia estableció que los animales fueron trasladados en el barco La Catalina, propiedad de Alsogaray. Por eso, el año pasado la Fiscalía ordenó un procedimiento en el campo que arriendan en Lechiguanas.

Allí los recibió Pedro Alsogaray, quien informó que le prestaba servicios de pastaje al ganado de su hermano Julio, como lo hace con otros productores ganaderos, y se puso a disposición del comisario Julio Arellano, de la Brigada de Abigeato, que encabezó el operativo.

Con caballos y el respaldo aéreo de un helicóptero, recorrieron las más de 5 mil hectáreas para reunir al ganado existente y constataron que había 56 animales que tenían la marca y el distintivo de los denunciados por Lesca.

La imputación a Julio Alsogaray como coautor, junto al puestero Juan Flores, del delito de abigeato agravado está sostenida en las irregularidades en las que procedió a la compra de los animales, sin guía, sin documentación de Senasa ni ningún tipo de aval para este tipo de transacciones.

La acusación buscará probar en el juicio que Flores aprovechó su rol como cuidador de esas vacas para venderlas de manera irregular y que Julio Alsogaray las compró a sabiendas de su origen ilícito.

La investigación sostiene que el monto acordado por el ganado habría sido de alrededor de 42 millones de pesos, menos de la mitad de lo que valía en el mercado oficial esa cantidad de animales al momento del robo. Alsogaray le habría dado a Flores "una bolsa de plata" en mano.

El jefe de la Brigada de Abigeato sostuvo que "si alguien compra animales sin la documentación correspondiente, hay una alta probabilidad de que provengan de hechos ilegales", lo que implica que no podría desconocer su origen.