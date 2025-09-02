Noah volverá a ser operado en el Hospital Garrahan: sigue en estado delicado tras sufrir graves quemaduras
El niño de siete años continúa internado en terapia intensiva y será sometido a una nueva cirugía el miércoles. Su familia informó que contrajo virus intrahospitalarios y pidió mantener la cadena de oración por su recuperación.
Noah, el niño de siete años que sufrió graves quemaduras, luego de que un aerosol explotara en un zanjón ubicado en General Pueyrredón al 1800, volverá a ser intervenido quirúrgicamente, el próximo miércoles.
El pequeño fue intervenido el pasado lunes, donde cirujanos del Hospital Garrahan trabajaron sobre la "musculatura del tórax y del brazo" y extrajeron parte de "piel quemada".
Allegados a la familia informaron a La Opinión que el nene continúa en estado delicado y que contrajo "dos tipos de virus" intrahospitalarios.
Noah "sigue entubado" y "aumentaron la cantidad" de alimento que van suministrándole por día, indicaron.
"Sigue siendo un paciente de riesgo y pedimos que la gente lo siga incluyendo en sus oraciones", concluyeron.
Noah fue trasladado al Hospital de Pediatría Garrahan, luego de que sufriera quemaduras en el 60 % de su cuerpo, que le afectaron las vías respiratorias y algunos de sus órganos.
