Noah, el niño de siete años que sufrió graves quemaduras, luego de que un aerosol explotara en un zanjón ubicado en General Pueyrredón al 1800, volverá a ser intervenido quirúrgicamente, el próximo miércoles.

El pequeño fue intervenido el pasado lunes, donde cirujanos del Hospital Garrahan trabajaron sobre la "musculatura del tórax y del brazo" y extrajeron parte de "piel quemada".

Allegados a la familia informaron a La Opinión que el nene continúa en estado delicado y que contrajo "dos tipos de virus" intrahospitalarios.

Noah "sigue entubado" y "aumentaron la cantidad" de alimento que van suministrándole por día, indicaron.

"Sigue siendo un paciente de riesgo y pedimos que la gente lo siga incluyendo en sus oraciones", concluyeron.

Noah fue trasladado al Hospital de Pediatría Garrahan, luego de que sufriera quemaduras en el 60 % de su cuerpo, que le afectaron las vías respiratorias y algunos de sus órganos.

