La Tosquera: convocan a una nueva reunión para reclamar por el "estado de abandono" del barrio

Ingreso a la Policía Bonaerense: ampliaron el límite de edad para los aspirantes

Eugenia Bosco y Mateo Majdalani cuestionaron el nuevo formato olímpico: ''Este no es el deporte al que nos inscribimos

Patín artístico: buena participación sampedrina en el nacional de San Luis

Copa País: así será la venta de entradas para la vuelta de los cuartos de final

Trata de personas: detuvieron en ruta 9 a dos peruanos que llevaban una menor contra su voluntad

Ruta 191: el tránsito volvió a la normalidad tras el vuelco de un camión en la zona de Villa Sarita

Tras el grave choque en 3 de Febrero y Segundo Sombra, Martín González continúa su recuperación en San Nicolás

Hoy martes cobran jubilados y pensionados del IPS con DNI terminados en 4,5,6,7,8 y 9.

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

Nélida Raquel Guillermina Velázquez,

A los 88 años

Rohan Guillermo Julio Fuertes a los 96 años

María Lidia Aranda a los 84 años

—------------------------------

CLIMA:

Día soleado, con algunas nubes por la tarde, viento del sector Sur a 35 km. máxima de 23°

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Mitre 3.190

11 de septiembre 1585

—--------------------------

—------------------------------------------------

