Lo que importa - Martes 30 de septiembre de 2025
La Tosquera: convocan a una nueva reunión para reclamar por el "estado de abandono" del barrio
Ingreso a la Policía Bonaerense: ampliaron el límite de edad para los aspirantes
Eugenia Bosco y Mateo Majdalani cuestionaron el nuevo formato olímpico: ''Este no es el deporte al que nos inscribimos
Patín artístico: buena participación sampedrina en el nacional de San Luis
Copa País: así será la venta de entradas para la vuelta de los cuartos de final
Trata de personas: detuvieron en ruta 9 a dos peruanos que llevaban una menor contra su voluntad
Ruta 191: el tránsito volvió a la normalidad tras el vuelco de un camión en la zona de Villa Sarita
Tras el grave choque en 3 de Febrero y Segundo Sombra, Martín González continúa su recuperación en San Nicolás
Hoy martes cobran jubilados y pensionados del IPS con DNI terminados en 4,5,6,7,8 y 9.
—------------------------------
NECROLÓGICAS:
Nélida Raquel Guillermina Velázquez,
A los 88 años
Rohan Guillermo Julio Fuertes a los 96 años
María Lidia Aranda a los 84 años
—------------------------------
CLIMA:
Día soleado, con algunas nubes por la tarde, viento del sector Sur a 35 km. máxima de 23°
—---------------------------------
FARMACIAS DE TURNO:
Mitre 3.190
11 de septiembre 1585
—--------------------------
—------------------------------------------------
