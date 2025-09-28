Este miércoles desde las 16.15, en el Estadio Municipal, la selección de San Pedro recibirá a la Liga Alvearense por la vuelta de los cuartos de final, de la etapa nacional de la Copa País.

Los de Franzoia deberán remontar el 2 a 1 de la ida para seguir con vida en el certamen organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino. Para ello, la Liga Deportiva Sampedrina anunció una preventa exclusiva para que los sampedrinos vayan a la cancha.

El ente madre del deporte en la ciudad venderá entradas el lunes, martes y miércoles por la mañana con una promoción de 2x1 para mayores a $ 14.000; mujeres y jubilados abonarán $ 7.000; mientras que los menores de doce años solamente pagarán el valor del seguro al espectador, que es de $ 2.000.

Los horarios para conseguir los tickets son de 16 a 20 el lunes y martes, mientras que el miércoles, día del partido, la preventa será de 9.30 a 12.30. Además, la LDS informó que en la entrada del Estadio Municipal, el precio será de $ 12.000, precio establecido por la organización.

