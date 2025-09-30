Efectivos de la Gendarmería nacional con asiento en San Pedro rescataron a una adolescente de 15 años que era llevada contra su voluntad hacia el norte del país por dos personas de nacionalidad peruana que están acusados del delito de trata de personas.

El hecho ocurrió el 18 de septiembre pasado, alrededor de la medianoche, cuando el personal de esa fuerza nacional interceptó a un micro en la zona del puente de acceso a San Pedro, en ruta 9, y detectó la situación.

La adolescente era trasladada contra su voluntad en un ómnibus que había partido desde Buenos Aires y se dirigía hacia el norte del país, donde, según la investigación en marcha, sería sometida a prostitución.

La situación fue detectada por personal de Gendarmería San Pedro en la ruta 9.

Por el caso están detenidos un hombre de nacionalidad peruana de 37 años y su madre, quienes estaban encargados del traslado de la joven, que fue asistida en el Hospital bajo custodia de Gendarmería.

En el nosocomio le practicaron una serie de estudios para descartar la posibilidad de que fuera utilizada como "mula" para el transporte de drogas, es decir la sospecha de que podría haber ingerido cápsulas con estupefacientes para el traslado por ruta.

La causa tramita en la Fiscalía federal que conduce Matías di Lello, bajo la carátula de trata de personas con fines de explotación sexual y los detenidos están a disposición del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo.

