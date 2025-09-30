Vecinos de La Tosquera convocaron a una concentración para reclamar por el estado de las calles, la falta de luminarias y el mantenimiento del basural a cielo abierto.

La reunión tendrá lugar el sábado 4 de octubre en la plaza del Salón de Usos Multiples (SUM) de la localidad, a las 16.00.

Los vecinos de Los Cazadores reclamarán por el "estado de abandono" del barrio y para pedir que la Municipalidad les de respuestas a las problemáticas que afectan su vida cotidiana.

"La estamos pasando muy mal, no somos animales, somos seres humanos, nos merecemos que nos traten con dignidad", indicó uno de los afectados.

