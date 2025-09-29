Martín González, el joven de 29 años que sufrió lesiones de gravedad tras colisionar contra una camioneta en la esquina de 3 de Febrero y Don Segundo Sombra, continúa su recuperación.

Ads

Familiares informaron que, a poco más de un mes del accidente, el muchacho fue trasladado a San Nicolás luego de permanecer en internado en el Hospital San Martín de La Plata.

"Sigan orando y pidiendo para que Martín pueda caminar y mover su cuerpo", expresó la hermana del motociclista.

Ads

González circulaba a bordo de una motocicleta cuando una camioneta lo embistió, provocándole lesiones que requirieron su internación y posterior derivación a un centro de mayor complejidad.

Puede interesarte

Ads