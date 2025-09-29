Tras el grave choque en 3 de Febrero y Segundo Sombra, Martín González continúa su recuperación en San Nicolás
Tras más de un mes internado en La Plata, la familia del muchacho pidió a la comunidad que siga acompañándolo con oraciones. El hombre sufrió lesiones de gravedad al ser embestido por una camioneta cuando circulaba en moto.
Martín González, el joven de 29 años que sufrió lesiones de gravedad tras colisionar contra una camioneta en la esquina de 3 de Febrero y Don Segundo Sombra, continúa su recuperación.
Familiares informaron que, a poco más de un mes del accidente, el muchacho fue trasladado a San Nicolás luego de permanecer en internado en el Hospital San Martín de La Plata.
"Sigan orando y pidiendo para que Martín pueda caminar y mover su cuerpo", expresó la hermana del motociclista.
González circulaba a bordo de una motocicleta cuando una camioneta lo embistió, provocándole lesiones que requirieron su internación y posterior derivación a un centro de mayor complejidad.
