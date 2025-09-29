La Provincia de Buenos Aires ha decidido ampliar el límite de edad para la admisión a la Policía Bonaerense ante la creciente necesidad de reclutar aspirantes para fortalecer la seguridad en el territorio.

Ads

Esta medida, cuya Resolución N°581/22 fue publicada en el Boletín Oficial, responde a la declaración del estado de emergencia en materia de seguridad pública y política penitenciaria, situación que justifica la modificación del límite máximo de edad para el ingreso a la carrera policial.

Con esta nueva normativa, se establece que los aspirantes podrán inscribirse hasta cumplir los 29 años, siempre y cuando lo hagan antes del 31 de diciembre de 2025. Previamente, la normativa permitía el ingreso solo hasta los 25 años, salvo excepciones específicas en situaciones de necesidad de reclutamiento.

Ads

El periodo excepcional para esta ampliación se extenderá únicamente durante el ciclo académico correspondiente a 2025 y 2026.

Los interesados en formar parte de esta fuerza de seguridad podrán inscribirse a través de la plataforma oficial del Ministerio de Seguridad provincial https://www.mseg.gba.gov.ar/ cumpliendo con varios requisitos establecidos:

Ads

Ser argentino nativo, naturalizado o por opción; tener entre 17 y 29 años; poseer domicilio real en la Provincia de Buenos Aires; haber finalizado la educación secundaria; contar con aptitudes psicofísicas; y no registrar antecedentes penales tanto a nivel provincial como nacional.

Puede interesarte