Este lunes, alrededor de las 12.00, un camión que transportaba pollos volcó su acoplado en el kilómetro 18 de la ruta 191, a la altura de Villa Sarita, lo que provocó la interrupción total del tránsito en la zona durante varias horas.

Debido a la posición en la que quedó el acoplado la circulación vehicular se cortó por completo mientras trabajaban para despejar la zona.

La carga fue trasladada a otro camión.

El director de Tránsito, Armando Caballero, confirmó a La Opinión que liberaron la zona y que la circulación volvió a la normalidad, luego de que la carga fuera trasbordada a otro camión.

El operativo se desarrolló sin inconvenientes y no se registraron personas heridas. Personal municipal trabajó en el lugar para desviar a los vehículos hasta que la situación fue resuelta.

