Ruta 191: el tránsito volvió a la normalidad tras el vuelco de un camión en la zona de Villa Sarita
El accidente ocurrió este lunes al mediodía, cuando un vehículo que transportaba pollos volcó su acoplado en el kilómetro 18. Durante varias horas, la circulación estuvo interrumpida mientras trabajaban en el lugar. Personal de la Dirección de Tránsito confirmó que trasladaron la carga a otro transporte y que el tránsito circula sin complicaciones.
Este lunes, alrededor de las 12.00, un camión que transportaba pollos volcó su acoplado en el kilómetro 18 de la ruta 191, a la altura de Villa Sarita, lo que provocó la interrupción total del tránsito en la zona durante varias horas.
Debido a la posición en la que quedó el acoplado la circulación vehicular se cortó por completo mientras trabajaban para despejar la zona.
El director de Tránsito, Armando Caballero, confirmó a La Opinión que liberaron la zona y que la circulación volvió a la normalidad, luego de que la carga fuera trasbordada a otro camión.
El operativo se desarrolló sin inconvenientes y no se registraron personas heridas. Personal municipal trabajó en el lugar para desviar a los vehículos hasta que la situación fue resuelta.
