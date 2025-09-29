En las últimas semanas, la Federación Internacional de Vela (World Sailing) ha efectuado algunos cambios en el formato de competencia de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

Las modificaciones implican, por ejemplo, que la duración de las regatas se reduzca a 25 minutos.

El consejo aprobó además el cambio en recorridos, longitudes de tramos y una zona de meta con gradas, para ofrecer una definición más visual para los espectadores.

La propuesta fue aprobada con 26 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones.

Mateo Majdalani y Eugenia Bosco, los medallistas de plata en París 2024, hicieron público su descontento sobre las medidas tomadas por el ente internacional y expresaron que lo más ‘’preocupante'' es que que ‘’quien gane la última regata, gana el campeonato, casi sin considerar en qué posición o con cuáles resultados hayas clasificado a esta final''.

‘’La vela siempre se trató de consistencia a través de distintas condiciones durante varios días de regatas'', señalaron en un comunicado posteado en Instagram.

La sampedrina y el sanidrisense expresaron que el deporte debe considerar ‘’la importancia de saber navegar en todas las condiciones, y ser el más constante al final de la semana'' para lograr un campeonato.

Los medallistas olímpicos creen que la falta de espectadores ‘’tiene muchas causas'' y que se está atacando a la única parte que ‘’afecta directamente a los navegantes''.

‘’El formato por sí solo no va a mejorar esta realidad, pero sí va afectar la esencia de nuestro deporte'', apuntó el dúo de regatistas.

‘’Este no es el deporte al que nos inscribimos hace muchos años y por el cual entrenamos todos los días'', enunciaron en el mensaje.

En su parte final, los representantes argentinos remataron: ‘’Hay muchas opiniones sobre cómo se debe mostrar/mejorar la visibilidad, pero nunca se debería poner en jaque que se debe premiar a los mejores, y en la vela eso no sucede en una sola regata''.