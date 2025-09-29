Eugenia Bosco y Mateo Majdalani cuestionaron el nuevo formato olímpico: ''Este no es el deporte al que nos inscribimos
Los medallistas de plata en París 2024 expresaron su disconformidad con los cambios de la Federación Internacional en el que se acortan el tiempo y longitudes de las regatas.
En las últimas semanas, la Federación Internacional de Vela (World Sailing) ha efectuado algunos cambios en el formato de competencia de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.
Las modificaciones implican, por ejemplo, que la duración de las regatas se reduzca a 25 minutos.
El consejo aprobó además el cambio en recorridos, longitudes de tramos y una zona de meta con gradas, para ofrecer una definición más visual para los espectadores.
La propuesta fue aprobada con 26 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones.
Mateo Majdalani y Eugenia Bosco, los medallistas de plata en París 2024, hicieron público su descontento sobre las medidas tomadas por el ente internacional y expresaron que lo más ‘’preocupante'' es que que ‘’quien gane la última regata, gana el campeonato, casi sin considerar en qué posición o con cuáles resultados hayas clasificado a esta final''.
‘’La vela siempre se trató de consistencia a través de distintas condiciones durante varios días de regatas'', señalaron en un comunicado posteado en Instagram.
La sampedrina y el sanidrisense expresaron que el deporte debe considerar ‘’la importancia de saber navegar en todas las condiciones, y ser el más constante al final de la semana'' para lograr un campeonato.
Los medallistas olímpicos creen que la falta de espectadores ‘’tiene muchas causas'' y que se está atacando a la única parte que ‘’afecta directamente a los navegantes''.
‘’El formato por sí solo no va a mejorar esta realidad, pero sí va afectar la esencia de nuestro deporte'', apuntó el dúo de regatistas.
‘’Este no es el deporte al que nos inscribimos hace muchos años y por el cual entrenamos todos los días'', enunciaron en el mensaje.
En su parte final, los representantes argentinos remataron: ‘’Hay muchas opiniones sobre cómo se debe mostrar/mejorar la visibilidad, pero nunca se debería poner en jaque que se debe premiar a los mejores, y en la vela eso no sucede en una sola regata''.
