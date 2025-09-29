Patín artístico: buena participación sampedrina en el nacional de San Luis
Pia Caballero y Josefina Balagué compitieron en la ''Copa Roberto Rodríguez'' de San Luis y obtuvieron el primer y tercer puesto respectivamente en sus categorías.
A lo largo del fin de semana en el estadio Ave Fénix de la ciudad de San Luis, se disputó el certamen nacional ‘’Copa Roberto Rodríguez'' en el que compitieron patinadoras de varios puntos del país.
En representación del club Pescadores, Pía Caballero logró el primer lugar en la categoría Cuarta C y se consagró campeona nacional. La sampedrina superó a otras treintaiocho patinadoras que participaron de la categoría.
En la categoría Quinta C, Josefina Balagué, de Mitre, se subió al podio y obtuvo el tercer lugar entre treintaisiete competidoras.
