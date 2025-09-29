A lo largo del fin de semana en el estadio Ave Fénix de la ciudad de San Luis, se disputó el certamen nacional ‘’Copa Roberto Rodríguez'' en el que compitieron patinadoras de varios puntos del país.

En representación del club Pescadores, Pía Caballero logró el primer lugar en la categoría Cuarta C y se consagró campeona nacional. La sampedrina superó a otras treintaiocho patinadoras que participaron de la categoría.

Josefina Balagué logró la medalla de bronce en San Luis.

En la categoría Quinta C, Josefina Balagué, de Mitre, se subió al podio y obtuvo el tercer lugar entre treintaisiete competidoras.

