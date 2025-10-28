Lo que importa - Martes 28 de octubre de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
El Gobierno pidió prórroga para presentar el Presupuesto 2026
Una mujer de 27 años fue aprehendida por la policía tras un allanamiento ordenado por la Justicia a través del Juzgado de
Crece la preocupación por la situación del supermercado VEA.
Agredieron a una profesora en la secundaria 11: otras docentes evitaron que una mamá la golpee
Comienza el juicio contra Alejandro Mussing, el turista del conurbano que mató a su pareja en Baradero.
Náutico se prepara para recibir una nueva edición del Encuentro Nacional de Minibasquet
Cruz Roja San Pedro: en medio de tensiones con la conducción nacional, renunció toda la comisión directiva
Robo y destrozos en el club Villa Igoillo: se llevaron mercadería y botines que habían sido donados
"Tengo que pasar por arriba de la basura para llevar a mis hijos a la escuela"
Vecinos reclaman por un caballo muerto en Urraco al 1200
Fue a trabajar y le robaron la moto: “En unos diez o quince minutos se la llevaron"
Jueves y viernes cobran jubilados y pensionados del IPS
En el primer turno, el jueves 30 de octubre percibirán sus haberes quienes posean DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, pensionados sociales y no contributivas con todos los números.
El viernes 31 lo harán los titulares de jubilaciones y pensiones con Documentos finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9
NECROLÓGICAS:
CLIMA:
Cielo totalmente cubierto durante toda la jornada, 15° la temperatura máxima, viento del sector sureste a 36 km.
FARMACIAS DE TURNO:
Mitre 1789
Miguel Porta 899
Avenida Sarmiento y Pavón
