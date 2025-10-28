El Gobierno pidió prórroga para presentar el Presupuesto 2026

Ads

Una mujer de 27 años fue aprehendida por la policía tras un allanamiento ordenado por la Justicia a través del Juzgado de

Crece la preocupación por la situación del supermercado VEA.

Ads

Agredieron a una profesora en la secundaria 11: otras docentes evitaron que una mamá la golpee

Comienza el juicio contra Alejandro Mussing, el turista del conurbano que mató a su pareja en Baradero.

Ads

Náutico se prepara para recibir una nueva edición del Encuentro Nacional de Minibasquet

Cruz Roja San Pedro: en medio de tensiones con la conducción nacional, renunció toda la comisión directiva

Robo y destrozos en el club Villa Igoillo: se llevaron mercadería y botines que habían sido donados

Ads

"Tengo que pasar por arriba de la basura para llevar a mis hijos a la escuela"

Vecinos reclaman por un caballo muerto en Urraco al 1200

Fue a trabajar y le robaron la moto: “En unos diez o quince minutos se la llevaron"



Jueves y viernes cobran jubilados y pensionados del IPS

En el primer turno, el jueves 30 de octubre percibirán sus haberes quienes posean DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, pensionados sociales y no contributivas con todos los números.

El viernes 31 lo harán los titulares de jubilaciones y pensiones con Documentos finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

—------------------------------

CLIMA:

Cielo totalmente cubierto durante toda la jornada, 15° la temperatura máxima, viento del sector sureste a 36 km.

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Mitre 1789

Miguel Porta 899

Avenida Sarmiento y Pavón

—--------------------------

El sábado en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que se emite de 9 a 13 hs. por nuestro canal de YouTube sin galera lili berardi y en el vivo de Facebook Sin Galera premiamos a los suscriptores o socios de La Guía Club.

Participá de nuestro casting de movileros y gana una estadía en Villa Carlos Paz con La Ideal Turismo

Mandá tu reporte por whatsapp al 3329 479958 y contestá la consigna.

Podés ganar un bidón con el producto que elijas de La Jabonera Mayorista.

Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.

Espera el llamado de Lilí y ganá.

Espera por wsp el link de nuestro programa todos los sábados

www.laopinionsemanario.com.ar

—-------------------------------------

-Suscribite al canal de Youtube y forma parte de nuestra comunidad.

- incorporate a La Guía Club 3329 569378

-En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes

-También en Tik Tok y Facebook

-Siempre atentos en el 4-20-100

-En nuestro sitio web suscríbete y lee el material periodístico exclusivo.

-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

—------------------------------------------------

Auspician Lo Que Importa:

Vía Costa, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Hidráulica Biscia, Sindicato de Empleados de Comercio, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Supermercado VEA, Rey Distribución, Pardo Hogar, Estudio Jurídico Dra. Sofía Sanjurjo,Espacio Bambú, coach Dalmy Butti, La Delfina restó.