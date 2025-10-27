Una mujer fue víctima de un hecho delictivo este lunes por la mañana, alrededor de las 8.00, afuera del Jardín Sor Teresa de Calcuta, ubicado en Miguel Porta y Cucit.

El hecho sucedió cuando la damnificada, que se desempeña como auxiliar de la educación en el establecimiento, dejó la moto estacionada en la vía pública e ingresó a trabajar.

En ese momento, delincuentes se acercaron a la zona, cortaron el candado y se llevaron el rodado.

“En unos diez o quince minutos se la llevaron. Ese es el tiempo en que volvió a salir a la puerta y ya la moto no estaba”, indicó la pareja de la víctima a La Opinión.

Tras descubrir el robo, la mujer radicó la denuncia en Comisaría, que permitió que personal policial realizara rastrillajes.

“Gracias al rápido accionar de la policía, encontraron la moto abandonada en inmediaciones de la cancha Independencia”, comunicaron allegados a la damnificada.

