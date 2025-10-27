El intendente Cecilio Salazar y el secretario de Economía, Roberto Borgo, elevaron al Concejo Deliberante la solicitud formal del Gobierno municipal de una prórroga para la presentación del Presupuesto 2026.

El Ejecutivo tenía que entregar el cálculo de recursos y gastos antes del 31 de octubre, de acuerdo a lo que prevé la Ley Orgánica de las Municipalidad, pero pidió hacerlo hasta un mes y medio más tarde.

El pedido de prórroga prevé la entrega del expediente con el 15 de diciembre como plazo máximo, tal como sucede todos los años desde que Cecilio Salazar gobierna San Pedro.

"Motiva este pedido el contexto de incertidumbre económica actual", dice el expediente elevado este lunes al Concejo, que deberá ser tratado en sesión extraordinaria antes del viernes.

El Gobierno consideró "oportuno y prudente contar con información certera de las definiciones nacionales y provinciales en materia de presupuestos económicos para el siguiente año".

Ello, señalaron, en virtud de la “incidencia en cuanto a la participación de recursos de este origen en el presupuesto de gastos y cálculo de recursos municipal”.

