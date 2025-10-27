Robo y destrozos en el club Villa Igoillo: se llevaron mercadería y botines que habían sido donados
Así lo informó el club de fútbol infantil en un comunicado publicado en redes sociales. Días atrás, también sufrieron el robo del cableado sobre las vías.
El fin de semana, el Club Infantil Villa Igoillo sufrió un robo en su sede ubicada en calle Zanúccoli.
Desde la instistución informaron que los autores del hecho se llevaron la mercadería comprada para la cantina que iba a funcionar en la fecha del sábado, que se suspendió por cuestiones climáticas, y que además se llevaron botines que habían sido donados al club.
También denunciaron que días atrás sufrieron el robo de los cables que se encontraban en la zona de las vías del ferrocarril, que está pegada a la cancha de fútbol infantil.
‘’La verdad que hay veces que te dan ganas de dejar todo. Unas ratas no nos van a sacar las ganas de seguir avanzando'', expresaron en el comunicado del club en el que contaron la situación.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión