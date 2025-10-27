"Tengo que pasar por arriba de la basura para llevar a mis hijos a la escuela"
Una vecina de la zona del basural escribió: "Fui a comprar y había solo un caminito para pasar. Cuando volví ya no se podía pasar. No sé que piensan hacer, taparnos las calles con la basura. Tengo que pasar por arriba de la basura para llevar a mis hijos a la escuela".
