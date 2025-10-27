Una vecina de la zona del basural escribió: "Fui a comprar y había solo un caminito para pasar. Cuando volví ya no se podía pasar. No sé que piensan hacer, taparnos las calles con la basura. Tengo que pasar por arriba de la basura para llevar a mis hijos a la escuela".

Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

Ads

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo

Ads

Puede interesarte