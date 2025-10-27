Este lunes, la comisión directiva de la filial sampedrina de Cruz Roja anunció la renuncia de la totalidad de sus miembros, en el marco de disidencias con la conducción a nivel nacional.

La medida fue anunciada a través de un comunicado en el que destacaron que la decisión llegó tras "un profundo análisis de la situación institucional" y que fue adoptada por todos los voluntarios.

La comisión directiva asumió a fines de 2023.

La comisión, integrada por Diego Bennazar, Germán Gurmindo, Daniel Sánchez, Natalia Claverini, Pedro Amarillo, Jaquelina Primoletti, Carlos Elvira, Liliana Savio y Alberto "Tito" Velos, había comenzado con la conducción de la sede local luego del cese de actividades decretado por la central en mayo de 2023.

"La decisión de renunciar se fundamenta en diferencias con la conducción nacional, que limitaron la autonomía operativa y el desarrollo pleno de las acciones humanitarias en el territorio", detallaron.

Refirieron que, al asumir la conducción, recibieron una filial "atravesada por conflictos internos" y que, a pesar de las dificultades, lograron "importantes avances" institucionales.

"Agradecemos profundamente a las voluntarias, voluntarios, vecinos, entidades y autoridades locales que acompañaron el trabajo de esta filial durante este período", concluyeron.

