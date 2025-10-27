Agredieron a una profesora en la secundaria 11: otras docentes evitaron que una mamá la golpee
La mujer entró a la escuela ofuscada y amenazó a la profesora con golpearla a la salida. Otras docentes lograron evitar que la tomara de los cabellos.
Una nueva agresión a docentes por parte de familiares de estudiantes se registró este lunes en San Pedro, alrededor de las 14.00, en la escuela secundaria 11 Eduardo Depietri.
La situación ocurrió cuando una mamá ingresó al establecimiento y, ofuscada, amenazó a una profesora delante de otros colegas, que lograron evitar que la golpeara.
Según revelaron a La Opinión, la mujer entró al colegio y, a los gritos, le dijo a la docente que "la iba a agarrar a la salida" e intentó tomarla del cabello.
La intervención de otras compañeras de trabajo evitó la agresión física, tras lo que lograron calmar los ánimos para que la situación no pase a mayores.
