Una nueva agresión a docentes por parte de familiares de estudiantes se registró este lunes en San Pedro, alrededor de las 14.00, en la escuela secundaria 11 Eduardo Depietri.

La situación ocurrió cuando una mamá ingresó al establecimiento y, ofuscada, amenazó a una profesora delante de otros colegas, que lograron evitar que la golpeara.

Según revelaron a La Opinión, la mujer entró al colegio y, a los gritos, le dijo a la docente que "la iba a agarrar a la salida" e intentó tomarla del cabello.

La intervención de otras compañeras de trabajo evitó la agresión física, tras lo que lograron calmar los ánimos para que la situación no pase a mayores.

