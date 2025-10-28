El miércoles comenzará en San Nicolás el juicio oral y público contra Alejandro Mussing, un hombre de 34 años acusado de cometer femicidio contra su pareja, de 21, en Baradero.

Mussing está detenido tras haber sido hallado el sábado 20 de abril de 2024 en una cabaña de un complejo turístico de Colonia Suiza tendido en la cama con cortes en el cuerpo y un cuchillo en la mano.

En el piso yacía sin vida su pareja, Guadalupe Estigarribia, asesinada con el arma blanca que tenía en su poder Mussing. Adentro de la cabaña estaba todo destrozado, señal de que ella intentó defenderse.

Mussing y Estigarribia habían llegado en moto un miércoles por la noche a Baradero desde la localidad de Villa Bosch, partido de Tres de Febrero, donde vivían.

El sábado a la tarde, el propietario del complejo turístico que habían alquilado llamó a la policía porque del interior salía agua y nadie respondía. Al ingresar, hallaron la escena del crimen. La puerta estaba cerrada por dentro.

Las pericias psicológicas establecieron que Mussing comprendía la criminalidad de sus actos. Cargaba con serios problemas de adicción y apenas llegó a Baradero había ido a comprar drogas en Baradero.

El imputado tenía denuncias por violencia de género, lo que agravó su situación procesal. Al juicio llega asistido por la Defensoría Pública, porque la abogada particular que contrató renunció.

La defensora privada no logró revertir la prisión preventiva que le dictaron a Mussing, que nunca declaró en la causa porque siempre hizo uso de su derecho a no hacerlo, incluso en varias ocasiones en las que trasladado a Baradero desde el penal donde está alojado.

Aunque el delito prevé como pena posible la prisión perpetua, puesto que se trata de un femicidio, la abogada había planteado la posibilidad de un juicio abreviado, que denegaron porque no corresponde.

El cuerpo de la víctima presentaba más de 10 puñaladas, hundimiento y fractura del hueso frontal, pérdida de piezas dentales, entre otras lesiones.

Cuando la policía entró a la cabaña, todo indica que habían pasado varias horas desde el asesinato. Hasta el sábado no llegaban otros turistas, por eso nadie escuchó nada.