Este fin de semana, en las instalaciones del club Náutico, comienza la decimotercera edición del Encuentro Nacional de Minibásquet ‘’Horacio ‘Piruli’ Delprino''.

Entre sábado y domingo, el Celeste recibirá a más de novecientos basquetbolistas provenientes de veintidos instituciones de varios puntos de la provincia. De San Pedro, participaran Mitre, Paraná, Los Andes, Pescadores y el CEF N° 14.

Como es habitual, los jugadores de los clubes que provienen de otras ciudades se alojaran en el Náutico, que este año estrena la nueva botera para barcos laser que se construyó en la zona de punta pavita, donde algunas delegaciones pasaran la noche.

Como novedad, la organización montará canchas en el nuevo espacio multidisciplinario que fue inaugurado este año.

