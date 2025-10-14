Docentes bonaerenses adhieren al paro nacional.

Procesado en la causa Rainbowex, Gelabert renovó mandato en el Sindicato de Papeleros, con 159 votos

Sin novedades de los prófugos Lautaro Casas y Ariel Ferreyra, evadidos de la UP 11 y con orden de detención por abuso

Estaciones con GNC: la YPF de La Serena, en el mapa interactivo de Enargas para transporte pesado

Cuenta DNI: elevaron el monto de las transferencias y el retiro en cajeros automáticos

Elecciones 2025: habrá multa de 77 mil pesos para quienes saquen foto del voto

Juegos Bonaerenses: la delegación sampedrina ya está en Mar del Plata para disputar la final provincial

Clínica San Pedro: el Juzgado define si deja sin efecto la subasta tras propuesta de pago por parte de los dueños

Cronograma de pagos de Anses para octubre

Jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 4 cobran hoy martes 14, en 5 mañana miércoles, en 6 el jueves y en 7 el próximo viernes.

Los beneficiarios con DNI terminados en 8 cobrarán el lunes 20 de octubre. DNI terminados en 9 el 21 de octubre.

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

-Elsa LujánTesei a los 86 años

-Mercedes Puy viuda de Massanes a los 103 años

-Daiana Soledad Pujal a los 35 años, Integrante del grupo de Alucec San Pedro, falleció este lunes tras luchar contra la enfermedad. La institución la despidió en sus redes sociales con sentidas palabras.

-Martín González a los 29 años el joven que sufrió un grave accidente en 3 de Febrero y Segundo Sombra.

Sus restos serán trasladados al Cementerio Municipal.

—------------------------------

CLIMA:

Día soleado, 26° de temperatura máxima, viento del sector Norte a 21 km.

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Pellegrini 1366

Almafuerte y Juan B. Justo

Pellegrini 485

—--------------------------

