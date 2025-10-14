Lo que importa - Martes 14 de octubre de 2025
Docentes bonaerenses adhieren al paro nacional.
Procesado en la causa Rainbowex, Gelabert renovó mandato en el Sindicato de Papeleros, con 159 votos
Sin novedades de los prófugos Lautaro Casas y Ariel Ferreyra, evadidos de la UP 11 y con orden de detención por abuso
Estaciones con GNC: la YPF de La Serena, en el mapa interactivo de Enargas para transporte pesado
Cuenta DNI: elevaron el monto de las transferencias y el retiro en cajeros automáticos
Elecciones 2025: habrá multa de 77 mil pesos para quienes saquen foto del voto
Juegos Bonaerenses: la delegación sampedrina ya está en Mar del Plata para disputar la final provincial
Clínica San Pedro: el Juzgado define si deja sin efecto la subasta tras propuesta de pago por parte de los dueños
Cronograma de pagos de Anses para octubre
Jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 4 cobran hoy martes 14, en 5 mañana miércoles, en 6 el jueves y en 7 el próximo viernes.
Los beneficiarios con DNI terminados en 8 cobrarán el lunes 20 de octubre. DNI terminados en 9 el 21 de octubre.
—------------------------------
NECROLÓGICAS:
-Elsa LujánTesei a los 86 años
-Mercedes Puy viuda de Massanes a los 103 años
-Daiana Soledad Pujal a los 35 años, Integrante del grupo de Alucec San Pedro, falleció este lunes tras luchar contra la enfermedad. La institución la despidió en sus redes sociales con sentidas palabras.
-Martín González a los 29 años el joven que sufrió un grave accidente en 3 de Febrero y Segundo Sombra.
Sus restos serán trasladados al Cementerio Municipal.
—------------------------------
CLIMA:
Día soleado, 26° de temperatura máxima, viento del sector Norte a 21 km.
—---------------------------------
FARMACIAS DE TURNO:
Pellegrini 1366
Almafuerte y Juan B. Justo
Pellegrini 485
—--------------------------
—------------------------------------------------
