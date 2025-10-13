Los docentes de la provincia de Buenos Aires participarán del paro nacional, convocado para el próximo martes 14 de octubre por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).

La medida de fuerza forma parte de una protesta a nivel nacional que busca reclamar al Gobierno mejores condiciones laborales y aumentos salariales para el sector educativo.

El plan de lucha, bajo el lema “La Escuela Enseña y Construye Esperanza”, incluye carpas educativas, clases públicas, radios abiertas y actividades en plazas y espacios públicos del país.

La protesta concluirá el martes 14 de octubre con la Marcha Federal Educativa, acompañada de un paro de 24 horas que afectará las actividades escolares.

Esto incluye a la provincia de Buenos Aires, al existir el Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por SUTEBA, FEB, AMET, SADOP y UDOCBA, que se sumará a lo programado por CTERA. El reclamo consiste en:

*Restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

*Defensa de los fondos nacionales para el IPS (Instituto de Previsión Social).

*Asignación de más partidas presupuestarias para Educación.

*Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.

*Sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.