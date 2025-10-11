El lunes por la mañana cerrará la subasta del edificio de la clínica San Pedro, que fue a remate en el marco de una causa que tramita en el fuero Laboral y que está relacionada con la pérdida de las fuentes de trabajo del personal, que nunca fue indemnizado cuando cerró el sanatorio.

El remate, que tiene carácter virtual, comenzó el lunes 29 de septiembre y terminará el 13, tras el fin de semana largo. Empezó con una base de 84,5 millones de pesos y al momento ya alcanzó 17 tramos, y superó los 152 millones.

En la web de la subasta están previstos hasta 26 tramos, con un monto de 190,4 millones de pesos. El último postor se anotó con 148,12 millones.

Desde que comenzó la subasta, hay cuatro de los 11 postores inscriptos que protagonizan el remate, y que suben la apuesta generalmente a los pocos minutos que sus competidores hacen su propuesta.

Identificados con los números 43341, 83987, 47713 y 23341, desde las primeras instancias del remate son los que mantienen viva la disputa y los que proponen montos superiores para avanzar en busca de quedarse con el edificio.

Distribuida en tres plantas, la edificación tiene una circulación interna adaptada a normativa sanitaria, con habitaciones de internación, consultorios, espacios adecuados para especializados, quirófanos sin equipamiento, entre otros sectores.

