Elecciones 2025: habrá multa de 77 mil pesos para quienes saquen foto del voto
La medida está incluida en el Código Nacional Electoral. El juez federal de La Plata, con competencia en el comicio, recordó la prohibición. Aseguraron que habrá controles en las redes sociales. La sanción es monetaria.
El Juzgado Federal n.º 1 de La Plata con competencia electoral, a cargo de Alejo Ramos Padilla, ratificó la prohibición de tomar fotos a la boleta el próximo 26 de octubre e informó que se impondrá una multa de hasta $ 77.000 a quienes sean detectados en incumplimiento de la norma.
El Código Nacional Electoral (CNE) prohíbe sacar fotos a las boletas, situación que fue recordada frente a los comicios del 26 de octubre, donde por primera vez se votará con la Boleta Única Papel (BUP).
Ramos Padilla fundamentó las sanciones en los artículos 71, inciso “g”, y 128 del Código Nacional Electoral, que prohíben la toma de imágenes dentro del cuarto oscuro y establecen penas económicas para quienes incumplan.
Señalaron que se reforzarán los controles en redes sociales y medios digitales para detectar publicaciones que exhiban votos marcados, o fotografías tomadas durante la jornada electoral.
Si bien el voto es secreto (y obligatorio), algunos electores acostumbran a tomar fotos del sufragio y compartirlas en redes sociales. Algunas, ilustran la boleta elegida.
La finalidad es "proteger al electorado y evitar que se condicione el sufragio mediante un sistema de reporte a punteros políticos", para preservar la transparencia y el secreto del sufragio.
