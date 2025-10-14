El Juzgado Federal n.º 1 de La Plata con competencia electoral, a cargo de Alejo Ramos Padilla, ratificó la prohibición de tomar fotos a la boleta el próximo 26 de octubre e informó que se impondrá una multa de hasta $ 77.000 a quienes sean detectados en incumplimiento de la norma.

El Código Nacional Electoral (CNE) prohíbe sacar fotos a las boletas, situación que fue recordada frente a los comicios del 26 de octubre, donde por primera vez se votará con la Boleta Única Papel (BUP).

Ramos Padilla fundamentó las sanciones en los artículos 71, inciso “g”, y 128 del Código Nacional Electoral, que prohíben la toma de imágenes dentro del cuarto oscuro y establecen penas económicas para quienes incumplan.

Señalaron que se reforzarán los controles en redes sociales y medios digitales para detectar publicaciones que exhiban votos marcados, o fotografías tomadas durante la jornada electoral.

Si bien el voto es secreto (y obligatorio), algunos electores acostumbran a tomar fotos del sufragio y compartirlas en redes sociales. Algunas, ilustran la boleta elegida.

La finalidad es "proteger al electorado y evitar que se condicione el sufragio mediante un sistema de reporte a punteros políticos", para preservar la transparencia y el secreto del sufragio.

