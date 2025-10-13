El domingo en horas de la noche, la delegación que representa a San Pedro partió desde el Palacio Municipal rumbo a Mar del Plata para disputar la final provincial de los Juegos Bonaerenses.

Entre adultos mayores, cultura y deportes juveniles, habrá 300 sampedrinos compitiendo en la cita máxima del certamen multidisciplinario que comienza este lunes al mediodía y se extenderá hasta el sábado próximo.

El año pasado, en la misma instancia, San Pedro consiguió 22 medallas entre las que hubo tres de oro, diez de plata y nueve de bronce.

