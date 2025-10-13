Juegos Bonaerenses: la delegación sampedrina partió hacía a Mar del Plata para disputar la final provincial
Los 300 representantes de San Pedro ya se encuentran en La Feliz para disputar hasta el 18 de octubre la etapa final de los Juegos Bonaerenses.
El domingo en horas de la noche, la delegación que representa a San Pedro partió desde el Palacio Municipal rumbo a Mar del Plata para disputar la final provincial de los Juegos Bonaerenses.
Entre adultos mayores, cultura y deportes juveniles, habrá 300 sampedrinos compitiendo en la cita máxima del certamen multidisciplinario que comienza este lunes al mediodía y se extenderá hasta el sábado próximo.
El año pasado, en la misma instancia, San Pedro consiguió 22 medallas entre las que hubo tres de oro, diez de plata y nueve de bronce.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión