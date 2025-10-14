Lautaro Casas y Ariel Ferreyra, evadidos de la cárcel de Baradero que fueron acusados de abusar sexualmente de una joven de 16 años en la zona de islas de Baradero, permanecen prófugos de la Justicia, que los busca hace alrededor de un mes.

Casas, hijo de la exconcejala Verónica López, se fugó de la Unidad Penal 11 a mediados de septiembre, a los pocos días de llegar a esa cárcel de régimen semiabierto desde el penal de Mercedes.

“Zanahoria” Ferreyra, por su parte, se había evadido días antes de que el otro arribara, por lo que no se cruzaron en el penal. En su caso, no volvió a la prisión tras una salida transitoria.

Además de su condición de evadidos de la cárcel, sobre ambos pesa una orden de detención por el caso de abuso sexual de una adolescente de 16 años.

La joven había ido a pasar el fin de semana junto a su novio al rancho de la isla de su padre, frente al balneario de Baradero. Cuando él se fue a la costa a buscar víveres, fue abordada por dos hombres que la sometieron sexualmente.

