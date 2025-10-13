Los trabajadores papeleros afiliados al Sindicato de la Industria del Papel que no forma parte de la Federación de Papeleros tendrán a Gerardo Gelabert como secretario general por otros cuatro años.

El sindicalista, que está procesado por ser parte del grupo acusado de estafas reiteradas en el caso Rainbowex, renovó su mandato al frente de esa organización gremial con lista única y una muy baja participación de los representados.

El acto eleccionario tuvo lugar el jueves de la semana pasada en la sede sindical de Facundo Quiroga al 50. Participaron, según informó el propio gremio, 159 afiliados de San Pedro y Baradero, aproximadamente el 40 por ciento del padrón total.

El Sindicato de la Industria del Papel fue a elecciones con una lista única, denominada "Blanca Unidad Papelera", que fue proclamada para la conducción con mandato por cuatro años, es decir hasta 2029. En el camino, podría tener a su conductor y a otros integrantes condenados en una causa penal.

El secretario general Gerardo Gelabert no es el único imputado en la causa por la estafa piramidal de "la China" que forma parte de la comisión directiva del sindicato que representa a la mayoría de los trabajadores de Papel Prensa y a un puñado de otros papeleros de empresas de San Pedro y Baradero.

El prosecretario gremial es Pablo Mariano Diez y el segundo vocal suplente es Rodolfo Andrés Desanzo. Ellos dos y Gelabert fueron detenidos junto en los allanamientos de diciembre y liberados a fines de enero, cuando la Justicia decidió mantener en prisión preventiva sólo a Luis Pardo, Maximiliano Braga y Alexis Pan, hijastro del líder papelero.

Los 14 sampedrinos imputados por el caso de "la China", entre ellos los tres detenidos y los tres papeleros excarcelados que siguen en la conducción del sindicato, aguardan los pasos procesales que los llevarán a juicio para establecer el grado de responsabilidad penal que les cabe.

La comisión directiva tiene al menos a tres integrantes imputados en la causa Rainbowex.

La comisión directiva del Sindicato de la Industria del Papel que conduce Gerardo Gelabert quedó conformada de la siguiente manera para los próximos cuatro años:

Secretario adjunto, Horacio Walter Be; secretario gremial, Eduardo Ohiler; prosecretario gremial, Pablo Mariano Diez; tesorero, Mauricio Daniel Canabal; protesorero, Lucas Ariel Oliva.

Secretario administrativo, Gustavo Rubén Bruno; secretario de acción social, Maximiliano Daniel Mársico; secretario de prensa y difusión, Matías Armendáriz; secretario de actas, Darío Nicolás Fanti.

Vocales titulares: Marcos Enrique Berventán, Joaquín Alexis Turci, Luis Alberto Bardelli, Hugo Damián Córdoba, César Luis Wendling, Mariano Javier Ligero, Carlos Alberto Callejas, Cristian Oscar Basualdo, Claudio Marcelo González, Marcelo Alberto Santillán.

Vocales suplentes: Hernán Horacio Galante, Rodolfo Andrés Desanzo, Tomás Martínez, Walter Rodríguez, Roberto Héctor Molteni. Revisores de cuentas titulares; Héctor Alberto Francia, Rolando Ramón Chávez; revisor suplente: José David Sarmiento.