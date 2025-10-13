El Banco Provincia actualizó recientemente las condiciones de su aplicación Cuenta DNI para incrementar significativamente el monto máximo diario permitido para realizar transferencias.

A partir de los primeros días de octubre, los usuarios pueden enviar hasta cinco salarios mínimos vitales y móviles, lo que se traduce en más de $ 1,6 millones. Este cambio representa una duplicación del límite anterior, que era de dos salarios mínimos, es decir $ 644.400.

La entidad bancaria implementó esta mejora con la intención de ofrecer mayor flexibilidad a aquellos clientes que utilizan la aplicación como un canal de efectivo para pagos y transferencias.

Además, el banco Provincia dispuao un aumento en el límite diario de extracción de efectivo en cajeros automáticos de la Red Link, que ahora asciende a $ 400.000.

Para el pago de impuestos y servicios, el monto máximo permitido equivale a cuatro veces el límite de extracción en cajeros, alcanzando así los $1,6 millones.

Estas actualizaciones buscan facilitar las operaciones financieras de sus usuarios, adaptándose a sus necesidades económicas actuales.

