El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) presentó un innovador mapa interactivo donde resalta la ubicación de todas las estaciones de carga de GNC (Gas Natural Comprimido) para transporte pesado en todo el país.

La finalidad es brindar una herramienta digital destinada a optimizar la planificación de recorridos para los usuarios, con las características de cada uno de estos puestos, en especial aquellos habilitados para abastecer camiones y ómnibus, señaló el portal La Noticia 1.

Aquí se destaca que la estación de servicio YPF de la empresa sampedrina Jorge Alberto Caso S.A. se encuentra en un sitio estratégico, en el paraje La Serena, sobre el principal corredor vial del país, en el kilómetro 162 de la ruta 9 y única entre Zárate y San Nicolás.

Además, se caracteriza por ser una de las 121 bocas de expendio que cumplen con los requisitos técnicos necesarios para brindar este servicio y es una de las 65 clasificadas como de alto caudal, que puede asistir vehículos pesados con un largo máximo de 30,25 metros.

Una característica destacada del mapa es la medición de distancias entre estaciones, diseñada para facilitar la planificación de rutas en corredores logísticos, donde la autonomía de los vehículos y la disponibilidad del combustible son factores cruciales.

Con esta iniciativa, se ofrece a los usuarios información actualizada y útil, lo que reduce la incertidumbre logística y promueve un uso más intensivo y racional del gas natural como combustible vehicular, indicó el informe suministrado por el portal Surtidores.

La publicación del mapa interactivo forma parte de una disposición del Enargas tiene como objetivo modernizar y transparentar el sistema de gasto de GNC, lo que beneficia a empresas de transporte, operadores logísticos y tomadores de decisiones interesados en desarrollar alternativas energéticas más limpias y eficientes.

