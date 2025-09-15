Drogas, muerte y misterio: el hermano de Marisel "Pili" Solís habló por primera vez y sostuvo su inocencia

Ads

La Justicia consideró "abusiva" la conducta de los UTOI que obligaron a un joven a hacer flexiones de brazos

Club Mitre: organizan una fiesta del estudiante para recaudar fondos y colocar césped sintético en la cancha de hockey

Ads

Delincuentes rompieron una puerta y robaron herramientas del CIC

Vacuna contra el dengue: se puede anotar cualquiera, aunque tienen prioridad quienes tuvieron la enfermedad

Ads

Operativos de tránsito: secuestraron motocicletas y un auto por falta de documentación

El Aeroclub se prepara para la gran fiesta de la primavera: shows, talentos y sorpresas para toda la familia

Operativos de Anses y Pami en Río Tala y Santa Lucía

Ads

Incendio en la ex planta depuradora: dos unidades de Bomberos trabajaron para sofocar el fuego

Por la bajante del Paraná, el buque museo continúa escorado y personal de la Municipalidad monitorea la situación

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

Santa Elena Vergara a los 84 años

Nélida Esther Siso a los 95 años

—------------------------------

CLIMA:

Mejorando, cielo con nubes, viento del sector Sureste, temperatura máxima: 22°

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

San Martín 665

Pellegrini 2250

Ituzaingo 560

—--------------------------

El sábado en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que se emite de 9 a 13 hs. por nuestro canal de YouTube sin galera lili berardi y en el vivo de Facebook Sin Galera premiamos a los suscriptores o socios de La Guía Club.

Participá de nuestro casting de movileros y gana una estadía en Villa Carlos Paz con La Ideal Turismo

Respondé a la consigna por whatsapp al 3329 479958

Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.

Espera el llamado de Lilí y ganá.

Espera por wsp el link de nuestro programa todos los sábados

www.laopinionsemanario.com.ar

—-------------------------------------

-Suscribite al canal de Youtube y forma parte de nuestra comunidad.

•⁠ ⁠incorporate a La Guía Club 3329 569378

-En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes

-También en Tik Tok y Facebook

-Siempre atentos en el 4-20-100

-En nuestro sitio web suscríbete y lee el material periodístico exclusivo.

-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

—------------------------------------------------

Auspician Lo Que Importa:

Vía Costa, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Hidráulica Biscia, Gran Paraná, Sindicato de Empleados de Comercio, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Supermercado VEA, Rey Distribución, Pardo Hogar, Estudio Jurídico Dra. Sofía Sanjurjo,Espacio Bambú, coach Dalmy Butti,Viva el Pollo 5, La Delfina restó.