Lo que importa - Lunes 15 de septiembre de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
Drogas, muerte y misterio: el hermano de Marisel "Pili" Solís habló por primera vez y sostuvo su inocencia
La Justicia consideró "abusiva" la conducta de los UTOI que obligaron a un joven a hacer flexiones de brazos
Club Mitre: organizan una fiesta del estudiante para recaudar fondos y colocar césped sintético en la cancha de hockey
Delincuentes rompieron una puerta y robaron herramientas del CIC
Vacuna contra el dengue: se puede anotar cualquiera, aunque tienen prioridad quienes tuvieron la enfermedad
Operativos de tránsito: secuestraron motocicletas y un auto por falta de documentación
El Aeroclub se prepara para la gran fiesta de la primavera: shows, talentos y sorpresas para toda la familia
Operativos de Anses y Pami en Río Tala y Santa Lucía
Incendio en la ex planta depuradora: dos unidades de Bomberos trabajaron para sofocar el fuego
Por la bajante del Paraná, el buque museo continúa escorado y personal de la Municipalidad monitorea la situación
—------------------------------
NECROLÓGICAS:
Santa Elena Vergara a los 84 años
Nélida Esther Siso a los 95 años
—------------------------------
CLIMA:
Mejorando, cielo con nubes, viento del sector Sureste, temperatura máxima: 22°
—---------------------------------
FARMACIAS DE TURNO:
San Martín 665
Pellegrini 2250
Ituzaingo 560
—--------------------------
El sábado en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que se emite de 9 a 13 hs. por nuestro canal de YouTube sin galera lili berardi y en el vivo de Facebook Sin Galera premiamos a los suscriptores o socios de La Guía Club.
Participá de nuestro casting de movileros y gana una estadía en Villa Carlos Paz con La Ideal Turismo
Respondé a la consigna por whatsapp al 3329 479958
Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.
Espera el llamado de Lilí y ganá.
Espera por wsp el link de nuestro programa todos los sábados
www.laopinionsemanario.com.ar
—-------------------------------------
-Suscribite al canal de Youtube y forma parte de nuestra comunidad.
• incorporate a La Guía Club 3329 569378
-En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes
-También en Tik Tok y Facebook
-Siempre atentos en el 4-20-100
-En nuestro sitio web suscríbete y lee el material periodístico exclusivo.
-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
—------------------------------------------------
Auspician Lo Que Importa:
Vía Costa, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Hidráulica Biscia, Gran Paraná, Sindicato de Empleados de Comercio, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Supermercado VEA, Rey Distribución, Pardo Hogar, Estudio Jurídico Dra. Sofía Sanjurjo,Espacio Bambú, coach Dalmy Butti,Viva el Pollo 5, La Delfina restó.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión