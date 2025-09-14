El buque museo General Irigoyen continúa escorado debido a la pronunciada bajante del río Paraná y desde la Municipalidad informaron que monitorean la situación para evitar que la embarcación corra riesgo.

En diálogo con La Opinión, el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni explicó que la problemática persiste debido a que hay "una bajante importante del río, que se sostiene en el tiempo" y que provoca que el "barco se escore".

Informó que personal de la Dirección de Defensa Civil recorre la embarcación "tres veces por semana" y que "la bomba sumergible está fija" para evitar filtraciones.

"No hay nada en el interior, a veces las amarras se tensan, pero la situación no varió", explicó el funcionario.

Giovannetoni expresó que, en las últimas semanas, el promedio de la bajante del Paraná ronda "los 0.60 y los 0.70 mts." y que el buque posee un grado de inclinación de "alrededor de 13 grados, dependiendo del día".

Informó que la embarcación "se sostiene en un ángulo de inclinación que no es grave", pero que no posee la estabilidad recomendada por la Armada Argentina para que pueda ser utilizado con fines turísticos.

"En principio no tenemos modificaciones, seguimos haciendo el mismo trabajo, lamentablemente por la bajante, el barco no está en su posición, pero sí está controlado", concluyó el director de Defensa Civil.

