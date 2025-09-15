La subcomisión de hockey del club Mitre organiza una fiesta del estudiante destinada a alumnos de secundaria que tendrá lugar el próximo sábado.

La iniciativa surge con el fin de recaudar fondos para colocar pasto sintético en la cancha que utilizan para entrenar y jugar partidos.

Informaron que el evento está destinado a alumnos de la secundario y que habrá torneos de diferentes disciplinas cuyos ganadores obtendrán premios, incluida una estadía en Córdoba en el hotel de La Ideal Turismo.

Quienes deseen podrán ingresar conservadoras a partir de las 17.00.

Habrá música en vivo y servicio de cantina. Las entradas tienen un costo de $ 10.000 y pueden comprarse en la portería del club, de 14.00 a 20.00.

