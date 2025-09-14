El Gobierno provincial informó que la vacuna contra el dengue "estará disponible para todas las personas de entre 15 y 59 años", con inscripción previa.

La aplicación de las dosis comenzará el lunes en todos los municipios y tienen prioridad aquellas personas que hayan padecido la enfermedad, de la que hubo en brote en todo el territorio bonaerense, con San Pedro como una de las ciudades afectadas.

Hayan tenido o no la enfermedad, quienes quieran vacunarse deberán registrarse en Mi Salud Digital, tras lo que recibirán un e-mail con día y horario para la vacunación.

Desde el área de Inmunización de la Secretaría de Salud de San Pedro, la doctora Silvana Morales informó a La Opinión que tienen prioridad "quienes tuvieron dengue y los pacientes de riesgo".

Además, destacó que aquellos que no fueron testeados porque se los consideró caso positivo por criterio epidemiológico están registrados en el sistema local, por lo que serán contemplados.

En Gobernador Castro, donde hubo muchos casos, habrá una jornada especial de vacunación cuyo fecha la Secretaría de Salud informará oportunamente, de manera tal de atender la demanda de esa población.

Provincia informó que "en principio, serán enviados 22.100 turnos a quienes ya se habían anotado en la etapa inicial, pero no fueron citados por encontrarse fuera de la población objetivo" de la primera parte de la campaña y que ahora se puede solicitar turno, dentro de esa franja etaria, para cualquiera que desee recibir la vacuna.

