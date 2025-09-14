Incendio en la ex planta depuradora: dos unidades de Bomberos trabajaron para sofocar el fuego
El siniestro se registró este domingo por la mañana, dentro del viejo edificio. Por la intensidad del humo, los voluntarios debieron utilizar equipos de respiración autónoma para combatir el foco.
Un incendio tuvo lugar durante la mañana de este domingo, alrededor de las 11.30, en la ex planta depuradora.
Dos unidades de la Asociación Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y trabajaron sobre los residuos que se encuentran dentro del viejo edificio.
En diálogo con La Opinión, el oficial a cargo del operativo, Marcos Varela informó que utilizaron “dos líneas” para sofocar el foco ígneo.
Refirió que había “mucho humo” en la planta, por lo que el personal utilizó equipos respiratorios y que lograron extinguir el foco de manera efectiva.
