Un incendio tuvo lugar durante la mañana de este domingo, alrededor de las 11.30, en la ex planta depuradora.

Dos unidades de la Asociación Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y trabajaron sobre los residuos que se encuentran dentro del viejo edificio.

En diálogo con La Opinión, el oficial a cargo del operativo, Marcos Varela informó que utilizaron “dos líneas” para sofocar el foco ígneo.

Refirió que había “mucho humo” en la planta, por lo que el personal utilizó equipos respiratorios y que lograron extinguir el foco de manera efectiva.

