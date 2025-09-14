El sábado, en Sin Galera, Javier, hermano de Marisel Solís única imputada en la causa que investiga el asesinato de Marcel Xavier González Jorge, quien apareció muerto en un baño de sangre en una finca de ruta 191, brindó su testimonio y respondió las preguntas de Lilí Berardi.

Ads

Las declaraciones llegan luego de que una nueva pericia arrojara que la acusada de asesinar al joven uruguayo no tiene la fuerza suficiente para perpetrar un crimen de semejantes características.

Pili Solís fue detenida en el campo ubicado en ruta 191.

El hermano de "Pili" Solis expresó que "todas las pericias determinaron que no hubo terceras personas en el lugar" y afirmó: "Claramente fue un suicidio".

Ads

"Desde el primer informe se determinó que fue un suicidio, no hay rastros de enfrentamiento con otra persona", indicó.

Sostuvo que su hermana contó "a todas las personas el mismo relato" y que "nunca perdió coherencia". Además aseguró que, en todo momento "tuvo la lucidez para describir todo lo que ocurrió".

"Estaban compartiendo el día domingo, él consumió sustancias alucinógenas, ella (Solís) vio que se transformó, le dio miedo, salió a caminar y cuando volvió encontró a Marcel lastimado", detalló Javier.

Ads

Consideró que "le están arruinando la vida" a su hermana, ya que no hay "ninguna prueba que la incrimine", por lo que "está siendo privada de su libertad de manera injusta".

"Nosotros creemos que la Justicia lo va a resolver, pese a todo el dolor que tenemos hace más de nueve meses, confiamos en que vamos a poder volver a una vida normal", concluyó el hombre.

Marisel "Pili" Solís es la única imputada por el asesinato de Marcel Xavier González Jorge y está acusada de homicidio agravado por el vínculo, un delito cuya única pena es la prisión perpetua.

Ads