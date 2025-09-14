Delincuentes rompieron una de las puertas del Centro Integrador Comunitario y robaron herramientas que estaban en el interior del edificio.

El hecho ocurrió el pasado sábado, cuando los ladrones ingresaron al lugar, tras vandalizar uno de los accesos y se llevaron diversos elementos.

Así quedó la puerta por la que ingresaron los delincuentes.

Los malvivientes robaron herramientas pertenecientes a trabajadores que se encuentran realizando refacciones en el centro ubicado en Hermano Indio y Casella.

