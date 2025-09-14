Delincuentes rompieron una puerta y robaron herramientas del CIC
Los ladrones ingresaron al Centro Integrador Comunitario tras vandalizar uno de los accesos. Se llevaron herramientas que pertenecían a trabajadores que realizan tareas de refacción en el edificio ubicado en Hermano Indio y Casella.
Delincuentes rompieron una de las puertas del Centro Integrador Comunitario y robaron herramientas que estaban en el interior del edificio.
El hecho ocurrió el pasado sábado, cuando los ladrones ingresaron al lugar, tras vandalizar uno de los accesos y se llevaron diversos elementos.
Los malvivientes robaron herramientas pertenecientes a trabajadores que se encuentran realizando refacciones en el centro ubicado en Hermano Indio y Casella.
