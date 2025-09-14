Personal de la Dirección de Tránsito, en conjunto con el GAD, desarrollaron operativos preventivos durante la nocturnidad del sábado en diversos puntos de la ciudad.

Ads

El director del área, Armando Caballero, informó que retuvieron motocicletas, cuyos conductores eran menores de edad y que carecían de la documentación pertinente para circular.

El personal secuestró un automóvil cuyo conductor no portaba ni licencia de conducir, ni cédula, ni los papeles correspondientes.

Ads

Puede interesarte

Ads