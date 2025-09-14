Operativos de tránsito: secuestraron motocicletas y un auto por falta de documentación
El conductor del automóvil carecía de los papeles necesarios para circular, al igual que los motociclistas. Los vehículos retenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Faltas.
Personal de la Dirección de Tránsito, en conjunto con el GAD, desarrollaron operativos preventivos durante la nocturnidad del sábado en diversos puntos de la ciudad.
El director del área, Armando Caballero, informó que retuvieron motocicletas, cuyos conductores eran menores de edad y que carecían de la documentación pertinente para circular.
El personal secuestró un automóvil cuyo conductor no portaba ni licencia de conducir, ni cédula, ni los papeles correspondientes.
