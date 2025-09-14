El Aeroclub se prepara para la gran fiesta de la primavera: shows, talentos y sorpresas para toda la familia
El evento será el próximo domingo desde las 11.00. Habrá espectáculos de música, decoración temática y un show de talentos. La inscripción está abierta a toda la comunidad.
El móvil de Sin Galera recorrió el predio del Aeroclub San Pedro y vislumbró los preparativos para la gran fiesta de la primavera, que tendrá lugar el próximo domingo.
El salón del aerobar comenzó a ser decorado con cuadros, fotografías y centros de mesas que acompañarán el show de talentos.
Paula de El Tete, dialogó con Lilí Berardi y comentó que tienen "muchas expectativas" para el gran día y que esperan que más personas se sumen y participen.
Indicó que hasta el momento habrá shows de cumbia, de tango, de música country y la presentación del cantante Darío Montero.
"Estamos preparando flores y banderines, vamos a dejar el predio muy lindo para que sea un día muy especial", concluyó la mujer.
La gran fiesta de la primavera comenzará, alrededor de las 11.00, y finalizará a las 18.00.
La inscripción para quienes quieran sumarse del show de talentos se realiza en la secretaría del Aeroclub, llamando al 3329 36 0411 y en el local de la fábrica de pastas frescas El Tete, Mitre 1.330.
