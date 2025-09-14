El móvil de Sin Galera recorrió el predio del Aeroclub San Pedro y vislumbró los preparativos para la gran fiesta de la primavera, que tendrá lugar el próximo domingo.

El salón del aerobar comenzó a ser decorado con cuadros, fotografías y centros de mesas que acompañarán el show de talentos.

Paula de El Tete, dialogó con Lilí Berardi y comentó que tienen "muchas expectativas" para el gran día y que esperan que más personas se sumen y participen.

Indicó que hasta el momento habrá shows de cumbia, de tango, de música country y la presentación del cantante Darío Montero.

"Estamos preparando flores y banderines, vamos a dejar el predio muy lindo para que sea un día muy especial", concluyó la mujer.

La gran fiesta de la primavera comenzará, alrededor de las 11.00, y finalizará a las 18.00.

La inscripción para quienes quieran sumarse del show de talentos se realiza en la secretaría del Aeroclub, llamando al 3329 36 0411 y en el local de la fábrica de pastas frescas El Tete, Mitre 1.330.

