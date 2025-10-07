Lo que importa - Martes 07 de octubre de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
Incendio de vivienda en Villa Igoillo: pérdidas totales en tres ambientes, sin heridos
Escuela 6: esperan desde el año pasado que adecuen el baño para un chico con discapacidad
La Cooperadora del Hospital hizo entrega de nueva aparatología
Torneo Regional Federal Amateur: dan a conocer el fixture y 49 equipos jugarán en la región pampeana norte
84 viviendas: un informe de La Nación + repasó las promesas incumplidas
El club Náutico cumplió este lunes 118 años y organiza un fin de semana con actividades especiales para sus socios
Accidentes de tránsito: el millonario costo que afronta el Hospital para asistir a las víctimas
Trenes: los servicios a Córdoba y Tucumán quedaron suspendidos hasta el jueves 16
Elecciones 2025: las urnas para el 26 de octubre ya están en el Correo, bajo custodia policial
Inseguridad: dejó la moto afuera de su casa, entró a dejar unos papeles y se la robaron
—------------------------------
NECROLÓGICAS:
Edith Leonor Vanrell a los 88 años
Silvia Juana Maldonado viuda de Llarín a los 83 años
—------------------------------
CLIMA:
Día soleado con 22° de temperatura máxima, viento del sector Noroeste a 35 km.
—---------------------------------
FARMACIAS DE TURNO:
3 de febrero y Uruguay
Mitre 2440
Ayacucho 755
—--------------------------
—------------------------------------------------
