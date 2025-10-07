Incendio de vivienda en Villa Igoillo: pérdidas totales en tres ambientes, sin heridos

Escuela 6: esperan desde el año pasado que adecuen el baño para un chico con discapacidad

La Cooperadora del Hospital hizo entrega de nueva aparatología

Torneo Regional Federal Amateur: dan a conocer el fixture y 49 equipos jugarán en la región pampeana norte

84 viviendas: un informe de La Nación + repasó las promesas incumplidas

El club Náutico cumplió este lunes 118 años y organiza un fin de semana con actividades especiales para sus socios

Accidentes de tránsito: el millonario costo que afronta el Hospital para asistir a las víctimas

Trenes: los servicios a Córdoba y Tucumán quedaron suspendidos hasta el jueves 16

Elecciones 2025: las urnas para el 26 de octubre ya están en el Correo, bajo custodia policial

Inseguridad: dejó la moto afuera de su casa, entró a dejar unos papeles y se la robaron

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

Edith Leonor Vanrell a los 88 años

Silvia Juana Maldonado viuda de Llarín a los 83 años

—------------------------------

CLIMA:

Día soleado con 22° de temperatura máxima, viento del sector Noroeste a 35 km.

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

3 de febrero y Uruguay

Mitre 2440

Ayacucho 755

—--------------------------

—------------------------------------------------

