El incendio que tuvo lugar durante la tarde de este lunes en Molina 650 dejó como resultado pérdidas totales en tres de los cinco ambientes de la vivienda afectada.

El oficial a cargo del operativo, Marcos Varela, informó al móvil de La Opinión que las dos unidades de Bomberos trabajaron de manera "rápida" y utilizaron "equipos de respiración autónoma" para poder controlar el foco.

Dos unidades de Bomberos trabajaron en la vivienda.

"Es una vivienda de cinco ambientes y tres se vieron afectados", refirió el voluntario, que además indicó que, al arribo del personal, había mucha "temperatura y mucho fuego".

Varela confirmó que dentro de los ambientes afectados se "derritieron todos los cables", por lo que quedaron inhabitables.

Tras cortar la propagación a casas linderas, los bomberos realizaron las tareas de enfriamiento correspondientes.

