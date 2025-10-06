Incendio de vivienda en Villa Igoillo: pérdidas totales en tres ambientes, sin heridos
Las dos unidades de Bomberos controlaron el foco ígneo antes de que se propagara a edificaciones linderas. El oficial a cargo confirmó que la casa quedó "inhabitable", ya que se "derritieron todos los cables". No había personas dentro del domicilio al momento del hecho.
El incendio que tuvo lugar durante la tarde de este lunes en Molina 650 dejó como resultado pérdidas totales en tres de los cinco ambientes de la vivienda afectada.
El oficial a cargo del operativo, Marcos Varela, informó al móvil de La Opinión que las dos unidades de Bomberos trabajaron de manera "rápida" y utilizaron "equipos de respiración autónoma" para poder controlar el foco.
"Es una vivienda de cinco ambientes y tres se vieron afectados", refirió el voluntario, que además indicó que, al arribo del personal, había mucha "temperatura y mucho fuego".
Varela confirmó que dentro de los ambientes afectados se "derritieron todos los cables", por lo que quedaron inhabitables.
Tras cortar la propagación a casas linderas, los bomberos realizaron las tareas de enfriamiento correspondientes.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión