Los servicios de trenes de larga distancia que conectan Buenos Aires con Tucumán y Córdoba, y que tienen parada en San Pedro, quedaron suspendidos hasta el jueves 16 de octubre, inclusive, a raíz de un pedido de la empresa Nuevo Central Argentino (NCA), concesionaria responsable del mantenimiento de las vías.

Ads

NCA informó que la interrupción momentánea se debe a la necesidad de efectuar una inspección exhaustiva para evaluar el estado de la infraestructura ferroviaria.

La medida llegó diez días después del descarrilamiento de un tren de cargas en la provincia de Santiago del Estero, causado por un descalce de las vías.

Ads

La suspensión es preventiva, mientras se realiza la tarea de inspección del estado de las vías, durmientes y socavones que había en las estructuras.

Mientras tanto, en la página web de Trenes Argentinos quedaron deshabilitadas las ventas para ambos servicios, que habían sido anunciados días pasados.

Ads

Los servicios disponibles para el ramal Mitre, con llegada y salida desde Retiro, son los siguientes:

*El “Cordobés” pasa por San Pedro los días jueves y domingo a las 19.10 y llega a Córdoba a las 11.43 del día siguiente.

El regreso, los viernes parte a las 21.13 y se detiene en San Pedro a las 13.25 del sábado.

Ads

El costo del pasaje es de $ 16.600 en Primera y $ 20.000 en clase Pullman, tanto para ida como para la vuelta.

*El “Tucumano” pasa por San Pedro los días jueves y lunes a las 0.35 y llega a Tucumán a las 5.10 del día siguiente.

El regreso, los martes parte a las 21.30 y se detiene en San Pedro a las 2.14 del jueves. Y los viernes parte a las 21.30 y se detiene en San Pedro a las 2.14 del domingo.

El costo del pasaje es de $ 32.800 en Primera, $ 39.800 en clase Pullman y $ 111.300 en Camarote, tanto para ida como para la vuelta.