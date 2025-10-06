La Cooperadora del Hospital hizo entrega de nueva aparatología
La Asociación Cooperadora del Hospital Emilio Ruffa concretó la entrega de equipamiento para distintas áreas del nosocomio local. La adquisición se realizó con recursos reunidos por la propia entidad.
La Asociación Cooperadora del Hospital Emilio Ruffa hizo una entrega de nueva aparatología para los servicios del nosocomio local.
Tal y como había afirmado la presidenta de la Cooperadora, Mirta Borrell meses atrás, los colaboradores entregaron diversos elementos, adquiridos con fondos propios.
Entregaron un espirómetro destinado al sector de neumonología, un cardiodesfibrilador para pediatría, un desfibrilador para clínica médica y un compresor para el área de mantenimiento.
Para donar o sumar tu aporte a la Cooperadora del Hospital, podés acercarte a Ituzaingó 979 o comunicarte al Whatsapp: 3329 338755.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión