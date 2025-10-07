Las estadísticas de los accidentes de tránsito siempre generan el complemento de lo que implica la atención de las víctimas.

Ads

La siniestralidad continúa siendo un tema inacabable, mientras prevalezcan aspectos culturales sobre el comportamiento que debe tener quien conduce cualquier tipo de vehículo y de los peatones también.

San Pedro cuenta con un parque automotor importante, donde prevalecen ampliamente las motos. Muchos de los motociclistas no toman conciencia del riesgo que implica trasladar niños en la parte delantera, circular sin el casco protector, hacerlo a gran velocidad o realizar maniobras peligrosas.

Ads

Más allá de lo amplio que se presenta el espectro sobre las conductas viales, es el Estado el que responde con la asistencia inmediata. Desde hace casi 20 años el Municipio tiene a su cargo la atención de las víctimas en el Hospital.

¿Qué representa cubrir este servicio? Mucho dinero que no logra concientizar a una comunidad y cuyo costo podría mejorar la prestación asistencial en un nosocomio que es el único de carácter público, al que un altísimo porcentaje de la población recurre.

Que una ambulancia salga a la calle representa $ 39.700. Después, todo depende de la lesión que presente el accidentado. Como siempre se deriva a la Guardia, la asistencia de un politraumatizado significa $ 97.800.

Ads

Posteriormente, llega la determinación de los médicos. Un día de internación en la sala común o en observación implica $ 37.000, sin contar los medicamentos que se suministran.

La derivación a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) está valuada en $ 62.000, siempre sin los complementos de lo que representa la atención en este sitio, como estudios que podrían llegar a una tomografía o medicamentos.

En los primeros siete meses del año se registraron 256 accidentes. Las motos fueron las principales protagonistas (Foto: archivo).

También existen otras connotaciones. Cuando hay que hablar de prótesis y lo que se necesita para esto, los valores pueden elevarse hasta 3 millones de pesos.

Ads

*Salida de ambulancia del servicio 107: $ 39.700 *Atención de un politraumatizado en guardia general: $ 97.800. *Tomografía Axial Computarizada de cerebro: $ 31.000 *Atención en quirófano fractura con desplazamiento: $ 902.000 *Rayos Arco en C: $ 10.300 *Día de internación en Terapia Intensiva: $ 62.000 *Día de internación sala: $ 37.000 *Prótesis, clavo endomedular o placa bloqueada, más tornillos: $ 1 a $ 3 millones

En los primeros siete meses del año se registraron 256 accidentes de tránsito, con un promedio mensual de 37 casos por mes. En este lapso fallecieron ocho personas. Seis fueron conductores de motos.

Los datos son recopilados en el Centro de Monitoreo y se toman sobre la base de lo que aquí mismo se registra, y también de la Policía, el servicio 107, los Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y la Dirección de Tránsito.

Si existe un ejemplo básico de la realidad, son los impactos sin casco. Esto pone en funcionamiento un sistema con el consiguiente costo, altamente significativo. El accidentado recae en el Hospital asistido por el servicio de emergencias 107 con sus profesionales, la atención en la Guardia, la tomografía, la terapia intensiva, los medicamentos, posiblemente la neurocirugía. Y si el herido no tiene obra social o seguro, los millones salen del pueblo.

Para muchos, los controles representan “recaudar”. Pero esa recaudación de ninguna manera cubre lo que dejaron los 256 siniestros en siete meses.

Si de cada uno de estos hechos una persona fue derivada a la Guardia del Hospital, mínimamente demandaron al erario $ 25 millones.

Por eso, aunque resulte reiterativo, para revertir parte de esta realidad se debe insistir con concientizar, educar, controlar y sancionar.