Delincuentes robaron una motocicleta de la vereda de un domicilio ubicado en Aníbal de Antón, entre Millán y Perón.

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado cuando un muchacho dejó la moto estacionada fuera de su vivienda y al regresar vio que dos jóvenes huían a bordo del rodado.

"Es un laburante. La moto es nueva y la necesita", indicó un amigo de la víctima a La Opinión.

"Fueron dos segundos, abrió la puerta de la casa, dejó la moto con la llave y se la llevaron", relató el hombre, que además pidió que, en caso de ver el vehículo publicado en las redes sociales, se notifique al dueño.

