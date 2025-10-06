Faltan un poco menos de dos semanas para que comience el Torneo Regional Federal Amateur, en el que tres equipos sampedrinos ya confirmaron su participación.

Independencia, Mitre y Paraná se preparan para frontar el certamen con el que se premia al campeón con una plaza para disputar el Federal A y que comienza el fin de semana del 19 de octubre.

Entre martes y miércoles se espera la oficialización del fixture y la zonas que integrarán cada equipo. En la región pampeana norte hay 49 equipos que confirmaron su participación.

Se especula mucho con la posibilidad de que los tres elencos locales se enfrenten entre sí en la primera fase y aunque desde el Consejo Federal no revelaron nada, se espera con que al menos dos sampedrinos compartan zona, tal y como lo hicieron Mitre y Paraná el año pasado.

